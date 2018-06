Familienbonus: So beantragen Sie Ihr Geld

Bis zu 1.500 Euro pro Kind: So kommen Sie zum Familienbonus Plus.

Ab 2019 können Eltern bis zu 1.500 Euro pro Kind Familienbonus erhalten. Dabei stehen Eltern grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Wahlweise über die Lohnverrechnung 2019 – also durch den Arbeitgeber – oder die Steuererklärung beziehungsweise Arbeitnehmerveranlagung 2019 mit Auszahlung 2020.

Kinder im Ausland: Familienbonus wird indexiert

Auch Kindern im Ausland steht der Familienbonus zu. Für Kinder im EU/EWR-Raum bzw. der Schweiz wird der Familienbonus Plus indexiert (erhöht oder vermindert) und damit an das Preisniveau des Wohnsitzstaates angepasst. Für Kinder in Drittstaaten, das heißt außerhalb des EU/EWR-Raumes oder der Schweiz gibt es keinen Familienbonus. Die gleichen Regeln gelten für den Alleinerzieherabsetzbetrag, den Alleinverdienerabsetzbetrag und den Unterhaltsabsetzbetrag.