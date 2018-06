Familienbonus: FPÖ/ÖVP erfreut, SPÖ mit scharfer Kritik

Während ÖVP und FPÖ sich naturgemäß erfreut zeigen, sieht die Landes-SPÖ "große Ungerechtigkeiten"

Ritsch will “Familienbonus für alle”

Er bringt einen “Familienbonus für alle” ins Spiel – eine Familienfördermaßnahme, bei der alle Kinder gleich viel wert sind. Derzeit sei das nicht der Fall, kritisiert der Sozialdemokrat: “Die Bundesregierung will, dass nur Kinder besserverdienender Eltern gefördert werden. Dieses Konzept lehnen wir klar ab. Jedes Kind ist gleich viel wert.” Vor allem aber fordert der Sozialdemokrat den stärkeren Ausbau von Kinderbetreuung und Ganztagesbetreuung. “Jeder Cent, den wir in die Kinderbetreuung investieren, kommt wirklich bei allen Kindern an. Der Familienbonus entspricht dem gegenteiligen Konzept: Hier subventioniert der Staat besserverdienende Eltern; nicht nur, dass andere gar nichts bekommen – es ist auch in keiner Weise geregelt, ob und wie die Kinder davon profitieren.”