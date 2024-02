Familienbonus Plus und Steuervorteile optimal nutzen: Was Sie wissen sollten

Wie man den Familienbonus Plus optimal nutzen kann und gleichzeitig Nachzahlungen vermeidet, um Steuervorteile zu maximieren.

Seit der Einführung im Jahr 2019 bietet der Familienbonus Plus eine wesentliche steuerliche Erleichterung für zahlreiche Familien. Mit der ökosozialen Steuerreform 2022 hat sich laut Finanziministerium der Nutzen dieses Modells weiter verstärkt. Für Kinder bis zum 18. Lebensjahr wurde der Familienbonus Plus um 500 Euro auf nunmehr 2.000 Euro erhöht, während der Kindermehrbetrag für die Jahre 2022 und 2023 auf bis zu 550 Euro angehoben wurde.

Finanzminister Brunner zum Familienbonus

"Mit dem Familienbonus Plus setzen wir ein starkes Zeichen für die Unterstützung österreichischer Familien. Diese Maßnahme ist ein zentraler Bestandteil unserer Politik, um Familien finanziell zu entlasten und ihnen mehr Spielraum für ihre Bedürfnisse zu bieten. Die Zahlen sprechen für sich und bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Finanzminister Magnus Brunne r vor wenigen Wochen.

Analyse des Finanzministeriums

Eine Analyse des Finanzministeriums hat ergeben, dass im Rahmen des Familienbonus Plus im Jahr 2021 etwa 1,71 Milliarden Euro und im Jahr 2022 etwa 1,89 Milliarden Euro berücksichtigt wurden. Laut dieser Auswertung profitierten im Jahr 2021 insgesamt 1,75 Millionen Kinder von dieser Maßnahme, während die Zahl im Jahr 2022 auf rund 1,47 Millionen Kinder sank.

1,05 Millionen Männer beanspruchten den Familienbonus

Der Familienbonus ist so gestaltet, dass er sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse der Familien anpasst. Im Jahr 2021 beanspruchten 1,05 Millionen Männer den Bonus vollumfänglich, im Vergleich dazu griffen 324.821 Frauen auf die volle Förderung zurück. Eine hälftige Nutzung des Bonus wurde von 185.512 Männern und 182.959 Frauen in Anspruch genommen. Im darauffolgenden Jahr 2022 machten 888.301 Männer und 272.225 Frauen von der vollen Förderung Gebrauch, während 150.921 Männer und 157.330 Frauen sich für die halbe Förderung entschieden.