Familien im Shopping-Fieber

Mit dem Marienfeiertag am Freitag und dem zweiten Einkaufssamstag am 9. Dezember ist heuer die Hälfte des Vorweihnachtsgeschäfts bereits vorüber:

War der Start zum 1. Advent noch vom starken Schneefall gebremst, so verlief die zweite Adventwoche im ZIMBAPARK umso erfreulicher. Die Besucherfrequenzen am 8. Dezember waren dabei vergleichbar mit einem Samstag im Advent. Österreichweit nutzten hunderttausende Menschen den Marienfeiertag zum Familienshopping in den Shopping-Malls der SES, wie dem ZIMBAPARK.