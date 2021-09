„Familie im Gespräch“ startet wieder durch

Bludenz. Ende September startet das speziell auf Familien ausgerichtete Veranstaltungsformat mit einem neuen Programm.

Bei „Familie im Gespräch“ kommt dabei alles auf den Tisch, was Eltern und Kinder in ihrem Alltag bewegt. Den Anfang macht am Mittwoch, 22. September 2021, der Vortrag „Smartphones, Tablets & Internet - Wie können Familien damit umgehen?“.