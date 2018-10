Familie Bach gab sich die Ehre

4. Abo Konzert des Concerto Stella Matutina widmete sich ganz dem Musikergeschlecht Bach

Götzis. Bestehend seit dem Jahr 2005, inszeniert das Barockorchester Concerto Stella Matutina seit mittlerweile zehn Jahren eine eigene Abo Reihe im Götzner AmBach, wo in dieser Zeit mehr als 40 unterschiedlichste Programme entstanden sind. Hauptakteure des letzten war die Musikerfamilie Bach rund um den bekanntesten Vertreter der Familie Johann Sebastian Bach. Im wie immer ausverkauften großen Saal brillierte als musikalischer Leiter und als Solist an der Oboe der gebürtige Römer Alfredo Bernardini . Als weitere Solisten fungierten David Drabek (Violine) sowie Johannes Hämmerle (Cembalo).

Der erste Teil des Abends, rund um die seit dem 16. Jahrhundert musikalisch aktive Familie Bach, wurde dabei vom vorhin angesprochenen Komponisten, Barockvirtuosen und seinerzeitigen Thomaskantor in Leipzig dominiert. Die Musik, eine Mischung aus weltlichen und kirchlichen Klängen, spiegelt ganz die damalige Zeit wieder. Dominiert vom Absolutismus von Ludwig XIV., zeigen sich stete französische Einflüsse in den Werken von Johann Sebastian, die Musik und auch die Darbietungen des Orchesters waren spielerisch, leicht und rhythmisch. Die italienischen Elemente aus Zeiten des Frühbarocks, wurden weniger, sind aber noch deutlich zu hören. So entsteht neben dem Gegensatz weltlich-klerikal ein weiterer Kontrast in den Stücken, welcher vom Orchester auch durch die Auswahl der Stücke entsprechend zelebriert wurde.