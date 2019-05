Familiäre Schatzsuche

Was machen die Pfadfinder eigentlich? In Altach gab es entsprechende Aufklärung

Altach. Viele Kinder, die schon seit einiger Zeit bei den Altacher Pfadfindern mit dabei sind, wurden wohl schon alle gefragt was sie dort denn so machen. Nun bot sich für alle Wichtel, Wölflinge die Gelegenheit diese Frage nicht nur beantworten, sondern beim Familientag auch gleich zu zeigen. Nach einem Schiffbruch waren die Pfadfinder auf einer Pirateninsel gestrandet und machten sich mit ihren Eltern und Familien auf eine Abenteuerjagd quer durch Altach, bei der es viele spannende Aufgaben zu lösen galt. Trotz nasskaltem Wetter begaben sich so rund 50 Besucher mit ihren Kindern per Fahrrad auf eine Schatzsuche der speziellen Art. An den verschiedenen Stationen konnten die Kinder Einblick in die Welt der Pfadfinder geben. Es galt unter anderem Kokosnüsse zu knacken, Gewürze mit verbundenen Augen zu erschnüffeln oder aus Holz und Schnüren Tische zu konstruieren. Das diese auch ohne Nägel und Schrauben hielten, konnte man sich dann am späteren Abend beim Ausklang gemeinsam überzeugen. Etwas kniffliger wurde es dann schon am Alten Rhein wo es ein Floss möglichst schnell über das Wasser zu ziehen galt – besondere Herausforderung die darauf brennende Kerze durfte nicht erlöschen, oder auch beim Bau eines Wasserfilters. Die nötigen Baumaterialien Kohle, Kies und Sand waren versteckt und mussten mittels Peilgerät gefunden werden, um danach das dringend benötigte Trinkwasser zu filtern. Wer sich dabei etwas schwerer tat, gleich die Entwarnung – verdurstet ist bei den Altacher Pfadfindern noch nie jemand.