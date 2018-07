Falsches Alibi: Nun dennoch Freispruch

Der angeklagte Zeuge hat der Unfallfahrerin ein falsches Alibi gegeben. Darin sind sich die Richter am Landesgericht Feldkirch und am Oberlandesgericht Innsbruck einig.

Richter am Oberlandesgericht hingegen konnten nicht ausschließen, dass der Mann sich unabsichtlich einfach geirrt hatte, was den fraglichen Zeitpunkt seines Treffens mit der Frau anbelangt. Daher wurde der Angeklagte in zweiter Instanz im Zweifel freigesprochen. Seiner Berufung wurde in Innsbruck Folge gegeben. Das Urteil ist rechtskräftig.