Falsche Polizisten nehmen 84-Jähriger 30.000 Euro ab

Eine 84-jährige Dornbirnerin wurde diese Woche von besonders dreisten Betrügern um fast 30.000 Euro gebracht.

Am Mittwochabend, den 24.5.2023, erhielt eine 84-jährige Frau einen Anruf von einem falschen Polizisten auf ihrem Festnetz. Der unbekannte, deutschsprechende Mann verständigte sie, dass bei festgenommenen rumänischen Tätern eine Liste festgestellt worden sei. Darauf sei vermerkt gewesen "ältere Dame, allein im Haus, Geld und Gold, € 30.000,00 auf dem Sparbuch". In mehreren vertrauenserweckenden Telefonaten über zwei Tage mit weiteren unterschiedlichen falschen Polizisten mit deutschen Nachnamen wurde die Frau aufgefordert, 30.000 Euro in bestimmter Stückelung abzuheben und zu Hause zu deponieren.

Perfider Trick mit der 133

Übergabe am Friedhof

Als das Geld behoben und zu Hause verwahrt war, erklärte die unbekannte Täterschaft, das Geld sei Falschgeld und müsse umgetauscht werden. In weiterer Folge wurde die Frau angehalten, das Geld zwecks Umtauschs mit einem Losungswort beim „Hatler“ Friedhof in Dornbirn zu übergeben. Die Frau übergab daraufhin am Donnerstag, den 25.5.2023, gegen 15 Uhr beim Friedhof in Dornbirn, Hatlerdorf an einen unbekannten Mann 29.100 Euro.