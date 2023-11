Fällt in Las Vegas die Kugel auf Ferrari-Rot? Leclerc will den Jackpot

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich für den Großen Preis von Las Vegas die Pole Position gesichert.

Der Monegasse fuhr am Samstag in der Wüste von Nevada die Bestzeit und startet bei dem mit Spannung erwarteten vorletzten Saisonrennen in der Glücksspielmetropole am Sonntag vor Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Mercedes-Pilot George Russell, der zuvor das dritte Training für sich entschieden hatte, steht auf Startplatz drei.