Fall Teichtmeister: War's das mit dem Oscar für Österreich?

Der österreichische Film "Corsage" galt als heißer Favorit um einen Oscar. Damit dürfte es nach dem Kinderpornografie-Skandal um Hauptdarsteller Florian Teichtmeister vorbei sein.

In Anbetracht seiner Taten zwar eine Nebensache, doch aber eine bittere Pille für die österreichische Filmwelt: Durch die "Causa Teichtmeister" dürften auch die Oscar-Chancen des österreichischen Films "Corsage", bisher als Favorit in der Kategorie "Ausländischer Film" gehandelt, nunmehr gleich Null sein. In dem Opus um die späteren Jahre von Kaiserin Elisabeth spielt Teichtmeister Kaiser Franz Joseph. Zwar findet sich das Werk noch auf der Oscars-Shortlist, Experten meinen jedoch, dass man von einer tatsächlichen Nominierung, geschweige denn von einer Auszeichnung, absehen werde.