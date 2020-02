Fall Kalinka: Stiefvater in Frankreich aus Haft entlassen

Der Stiefvater der 1982 ums Leben gekommenen Kalinka ist aus dem Gefängnis in Frankreich freigelassen worden.

Dieter K. sei aus gesundheitlichen Gründen am Freitagmorgen aus dem Gefängnis entlassen worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft in Melun der Deutschen Presse-Agentur, nachdem es entsprechende Medienberichte gab. Der 84-Jährige werde in eine Gesundheitseinrichtung verlegt, meldete der Sender BFM TV.