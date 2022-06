Fall Hinteregger und Vatertag

Guntram Bechtold, Obmann Familienverband Vorarlberg, und Investigativ-Journalist Michael Bonvalot sind am Freitag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Sonntag wird in Vorarlberg der Vatertag gefeiert. Der Familienverband Vorarlberg will diesen Tag als Wertschätzung für alle Väter hervorheben. Guntram Bechtold spricht am Freitag mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer über die noch immer veralteten Rollenbilder und wie das die Vaterrolle gestärkt werden soll.