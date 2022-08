"Fall Archie": 12-Jähriger darf nicht im Hospiz sterben

Entgegen dem Wunsch seiner Eltern darf der unheilbar kranke Archie (12) aus England nicht zum Sterben in ein Hospiz verlegt werden.

Nur einen Tag nachdem offiziell beschlossen worden war, dass die lebenserhaltenden Maschinen des 12-jährigen Archie Battersbee gegen den Willen der Eltern abgestellt werden sollen, nun die nächste Schock-Nachricht. Nicht einmal der letzte Wunsch seiner Familie, den kleinen Jungen zum Sterben in ein Hospiz zu verlegen, wurde erhört.

Nachdem die Eltern bereits den Kampf um das Leben ihres geliebten Archies verloren hatten, der nächste schwere Schlag: Der 12-jährige Junge aus Großbritannien soll zum Sterben nicht einmal in ein Hospiz verlegt werden.

Verlegung in Hospiz abgelehnt

Der High Court in London lehnte einen entsprechenden Antrag der Eltern des Zwölfjährigen mit Blick auf die Risiken einer Verlegung am Freitag ab. Es sei im besten Interesse Archies, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen im Krankenhaus statt in einer anderen Umgebung eingestellt würden, sagte die Richterin. Theoretisch kann noch das Berufungsgericht eingeschaltet werden.