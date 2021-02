Falken aus Fassa im Anflug in die Rheinhalle

Nach der geglückten Finalqualifikation zur Österreichischen Meisterschaft geht es für den EHC Lustenau mit dem AHL-Alltag weiter.

Dabei empfangen die Löwen aus Lustenau die Falken aus Fassa. Um sich weiterhin in den oberen Gefielden der Tabelle etablieren zu können, bedarf es einem Heimsieg gegen die Trentiner. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr - wiederum wird das Spiel von valcome.tv via Live-Stream übertragen.



Den Schwung der letzten Spiele möchte der EHC Lustenau auch gegen den HC Fassa mitnehmen. Die beiden intensiven Derbys gegen den EC Bregenzerwald zehrten an den Kräften der Cracks, doch sind sie bereit für die nächsten Herausforderungen in der Liga. Die Falken aus Fassa rangieren derzeit mit 22 Punkten auf dem 13 Tabellenrang, konnten jedoch erst 15 Meisterschaftsspiele absolvieren. Die Italiener können auf eine recht durchwachsene Saison zurückblicken. Siege gegen Teams wie Pustertal oder Asiago stehen Niederlagen gegen eher schwächere Teams gegenüber.



Vorsicht ist jedenfalls geboten, um sich die drei erhofften Punkte in der Tabelle gutschreiben zu lassen. "Fassa hat einige sehr erfahrene Spieler im Kader, die ein Match im Alleingang entscheiden können. Für einen Sieg bedarf es einer konzentrierten Mannschaftsleistung und einer guten Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Die Finalqualifikation hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben und mit dieser Einstellung gehen wir auch in das Spiel gegen die Italiener. Jeder will seinen Teil zum Erfolg beitragen und freut sich auf die kommenden Spiele", so Dominik Oberscheider, der in den letzten Wochen sehr gute Spiele zeigte.



Fassa hat ein recht gutes Powerplay - beinahe jede vierte Überzahl-Möglichkeit konnten sie im bisherigen Verlauf der Meisterschaft in ein Tor ummünzen. Somit gilt die Devise, unnötige Strafen zu vermeiden und sich von der Strafbank fern zuhalten. In der diesjährigen Meisterschaft ist es das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams - in der letzen Saison konnte jeweils das Heimteam über einen Sieg jubeln. Das Spiel in der Rheinhalle beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr.



EHC Lustenau : HC Fassa Falcons

Donnerstag, 04. Februar 2021, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Andreas Huber, Jakob Schauer, Christian Eisl, Daniel Rinker