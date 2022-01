Fake News – eine gesellschaftliche Herausforderung

Fake News haben sich in den vergangenen Jahren zu einer immer größeren gesellschaftlichen Herausforderung entwickelt und gewinnen gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie immer weiter an Brisanz.

Andererseits möchte der Vortrag handlungsorientierte Perspektiven eröffnen, wie Menschen in ihrem beruflichen und privaten Umfeld mit Fake News umgehen können, so z. B. in der (außer)schulischen Kinder- und Jugendarbeit. Dabei greift der Vortrag nicht nur auf bewährte Tools zurück, sondern auch auf praktische Erfahrungen aus dem Speak Up! Bündnis, das sich im Herbst 2020 als Initiative aus der Zivilgesellschaft formierte, um ein Zeichen gegen Fake News und Hetze im Netz zu setzen.