Fairplay als Gradmesser beim Völkerball

Bei der Bezirksausscheidung waren über 200 Schüler(innen) im Einsatz.

Bregenz. Die Turnhalle Bregenz Rieden war wieder Schauplatz des Bezirksturniers im Huckepack-Völkerball. Heuer waren insgesamt 27 Teams aus acht Schulen am Start. Wie immer stand neben dem sportlichen Aspekt auch der faire Umgang mit den Gegnern sowie den Mitspielern und Schiedsrichtern im Mittelpunkt. „Neben dem Siegeswillen geht es ganz besonders um Werte wie Vertrauen, Respekt und Hilfsbereitschaft. Was Fairplay bedeutet, wissen viele, aber diesem in Konkurrenzsituationen Beachtung zu schenken, fällt meist nicht leicht“, gab die Projektleiterin vom ASVÖ Vorarlberg, Melanie Schwendinger, zu wissen.