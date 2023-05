Am 2. Juni wird im Park der Pfarrkirche St. Martin der Weltladentag 2023 gefeiert.

Dornbirn. Am 13. Mai war Internationaler „World Fair Trade Day” – in Dornbirn wird der Weltladentag am 2. Juni gefeiert. Wie in ganz Österreich steht der Tag unter dem Motto „Fairness ist unser Business“. Die Einhaltung der Menschenrechte über ökologische und soziale Nachhaltigkeit bis hin zu einer transparenten Lieferkette steht immer schon im Mittelpunkt der Arbeit der Weltläden. Was diese Fairness konkret bedeutet, wird bewussten Konsumenten am Weltladentag vermittelt. Anhand ausgewählter Produkte lernen sie die fairen Lieferketten kennen.