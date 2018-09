Fahrzeugweihe und Gründungsfeier

Die Feuerwehr St. Gallenkirch hatte allen Grund für ein großes Fest

Es herrschte zwei Tage lang ausgelassene Partystimmung bei den Floriani-Jüngern in St. Gallenkirch am vergangenen Wochenende. Der Grund war einfach, einerseits wurde das neue Löschfahrezeug eingeweiht und andererseits wurde die Gründung der Jugendfeuerwehr St. Gallenkirch offiziell vollzogen. Beide Ereignisse sind in der Vereinsgeschichte der Feuerwehr St. Gallenkirch sicherlich wegweisend.

Aus diesem Grund gab es bereits am Samstag Abend im Gemeindesaal in St. Gallenkirch eine Feier mit dem „Wolayersee Duo“, zu dem zahlreiche Interessierte erschienen waren. Tags darauf folgte dann der Aufmarsch der Feuerwehrleute von Feuerwehrhaus zur Messfeier in der Kirche im Ortszentrum. Dazu konnte Pfarrer Lukas Bonner zahlreiche Ehrengäste begrüßen. So sah man Sicherheitslandesrat Christian Gantner, den Ortschef von St. Gallenkirch Josef Lechthaler und seinen Stellvertreter Alexander Kasper, Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein, die Feuerwehrjugend von Gortipohl, die Bürgermusik St. Gallenkirch sowie die Nachbarwehren aus Gortipohl, Gaschurn und Partenen. Nach einigen Grußworten von Bürgermeister Lechthaler, Landessicherheitsrat Christian Gantner, Bezirksfeuerwehrkommandant Christoph Feuerstein und dem Kommandanten der Feuerwehr St. Gallenkirch Mario Mangard übernahm der Lukas Bonner die feierliche Segnung des brandneuen Feuerwehrfahzeuges.