Fahrzeuglenker beschädigte Bahn-Oberleitung in Fußach

Ein Unfall mit Fahrerflucht in Fußach hat am Mittwochabend regional zu einer dreistündigen Unterbrechung des Bahnverkehrs in Richtung Zürich bzw. München geführt.

Darum geht's: Unbekannter beschädigt Bahn-Oberleitung in Vorarlberg

Bahnverkehr Richtung Zürich/München für drei Stunden unterbrochen

Polizei und Feuerwehr im Einsatz, Schienenersatzverkehr eingerichtet

Schranken und Oberleitung beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug bei einem Bahnübergang sowohl Schranke als auch Oberleitung und machte sich aus dem Staub. Die Einsatzkräfte wurden von einem Zeugen informiert, bei den ÖBB ging zudem eine Störungsmeldung ein.

Bahnstrecke drei Stunden gesperrt

Nach Angaben der Polizei meldete sich der Zeuge gegen 21.10 Uhr. Die Feuerwehr sicherte den Unfallort ab, die Erdung der Bahnleitung wurde von den ÖBB übernommen. Aufgrund des massiven Schadens blieb die Bahnstrecke für drei Stunden unterbrochen, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Höhe des Schadens stand vorerst noch nicht fest.