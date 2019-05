Fahrt zu den magischen Kraftplätzen in Graubünden

Orte der Ruhe und Kraft in der Surselva besuchte der Kulturkreis Hohenems

Hohenems. „Eine eigne Schweiz in der Schweiz“ sei Graubünden, stellte der Schriftsteller und Politiker Heinrich Zschokke in der Mitte des 19. Jahrhunderts treffend fest. Graubünden ist aber auch ein Kanton der landschaftlichen Schönheiten wie die Teilnehmer der Kulturkreis Reise unter der fachkundigen Leitung von Prof. Rudi Hirnböck feststellen konnten.

Von Reichenau ging`s mit der Rhätischen Bahn durch die wohl spektakulärste Landschaft der Alpen nach Ilanz. Bis zu 350 Meter ragen sie in die Höhe, die weißen Steilwände der Rheinschlucht. Ein feines, weißliches Pulver verbindet die Bergsturzmassen und lässt den Komplex wie eine feste Felswand aussehen. „Über 100 000 Millionen Kubikmeter Fels donnerten vor 10 000 Jahren beim gewaltigen Flimser Bergsturz in die Tiefe. Sie begruben den Vorderrhein unter einer mehreren hundert Meter dicken Schuttmasse. Ein 25 km langer See wurde aufgestaut. Mit der Zeit schnitt sich der Fluss jedoch tief in die Schuttmassen ein. Der Ilanzer See floss ab – die Rheinschlucht entstand“, erläutert Rudi Hirnböck.