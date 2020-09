Fahrt ins Domleschg des Kulturkreis Hohenems

Romanische Kirchenbauten in imposanter Bergkulisse in Graubünden

Schon relativ früh machte sich der Einfluss des Zürcher Reformators Zwingli in Graubünden bemerkbar. Treibende Kraft der Gegenreformation war der Mailänder Bischof und Hohenemser Schutzpatron Karl Borromäus. Die von ihm einberufene Institution der Kapuzinermissionare gab der katholischen Reform und Gegenreformation in Graubünden ihr besonderes Gepräge. In der Kirche Mariea Krönung in Tomils verweist ein Bild im rechten Seitenaltar auf den Heiligen. Erwähnt wird der Sakralbau erstmals 1474. Es ist ein Spätgotischer Bau mit Polygonalchor und Turm mit Spitzhelm. Die Kirche kann neben dem Frühgotischen Flügelaltar und Wandmalereien aus drei Epochen beeindrucken. In den beiden ersten Jochen je neun an- und übereinander gereihte quadratische Bilder mit Sündenfall, Szenen aus dem Leben Christi, Pfingsten und Marienkrönung, im dritten Joch grosse Darstellung des Jüngsten Gerichts, darunter St. Mauritius zu Pferd mit bemerkenswerter Darstellung von Tomils, Paspels und Schloss Ortenstein; daneben Rest einer spätgot. Malschicht um 1490 mit Darstellung der hl. Sippe; an der Chorbogenwand Himmelfahrt 1633 von Pater Deodato.