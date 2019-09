Fahrradunfall in Lech: Mann schwerverletzt geborgen

Ein 42-jähriger Mountain-Biker stürzte am Sonntagnachmittag in Lech und wurde schwerverletzt von der Bergrettung geborgen.

Ein 42-jähriger Mountain-Biker fuhr am Sonntagnachmittag in Lech über die Bikestrecke „Burgwaldtrail“ von Oberlech kommend in Richtung Talstation der Oberlechseilbahn talwärts. In einer Steilkurve kam der Mann zu Sturz und überschlug sich dabei. Nachkommende Radfahrer kümmerten sich um den Schwerverletzten (er zog sich mehrere Knochenbrüche zu) und verständigten die Einsatzkräfte.