Fahrrad-Servicestationen ausgebaut

Bregenz (BRK) – Wie bereits vor dem Sommer berichtet, will die Landeshauptstadt Bregenz ihr Netz von öffentlichen Fahrradservicestellen weiter ausbauen.

Statt bisher drei findet man nun entlang viel befahrener Radwege in Bregenz zehn solche Stationen. Neu sind die Standorte Kiosk am Wocherhafen, Sporthafen, Viktoria-Sportplatz, Bahnhof, Park Mariahilf, Schule Weidach und Pipeline.

Die Einrichtungen selbst bestehen aus einer Fahrradhalterung mit diversem Werkzeug, womit einfache Reparaturen durchgeführt werden können, sowie aus einer mechanischen Fahrrad­pumpe. Pro Station mussten 3.700 Euro investiert werden, insgesamt also rund 26.000 Euro.



Nicht erst seit Bregenz Mitglied im e5-Netzwerk der energieeffizienten Gemeinden ist, wird „sanfte Mobilität“ von der Landeshauptstadt besonders gefördert. Das Ziel ist aber durchaus ehrgeizig: In den nächsten fünf Jahren soll der Anteil von Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Radfahrenden am Gesamtverkehrsaufkommen auf 54 % steigen. Derzeit sind es 49 %.