Fahrradsaison in Lustenau „eingeklingelt“

Trotz Regen war der Fahrradmarkt ein voller Erfolg.

Für eine ordentliche Abwechslung sorgte das Programm des diesjährigen Fahrradmartks. Die Sicherheitswache versteigerte Fahrräder, „Radeln ohne Alter“ bot Rikscha-Probefahrten an und bei dem Glücksrad konnten die Marktsbesucher Preise rund ums Rad gewinnen. Des Weiteren stellten CIC, 2-Rad-Holly und Reini’s Bike-Shop die neuesten Rad-Modelle samt Zubehör vor und Pedalpirat Ralph Hollenstein zeigte, was seine Lastenräder bewegen. Wer seinem Rad was Gutes tun wollte, konnte in der BIKE-Wash Fahrradwaschanlage kostenlos sein Gefährt waschen lassen und für Reparaturen aller Art war Radwerk am Markt vertreten.