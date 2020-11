Rauch will im Wohnumfeld mehr Rad-Abstellplätze

Landesrat Johannes Rauch präsentierte am Montag einen Leitfaden für Fahrradparkierungen. Dieser ist für Planer, Bauträger und Gemeinden.

Spätestens seit dem E-Bike-Boom rückt die Infrastruktur für Fahrräder und E-Bikes in den Mittelpunkt. Dies kann aber gerade im verdichteten Wohnbau eine Herausforderung darstellen. Ein neuer Leitfaden für Planungsbüros, Bauträger und Gemeinden vermittelt Standards und gibt Tipps. „Mobilität ist ein Grundbedürfnis und muss bei der Planung von qualitätsvollen Wohnanlagen von Beginn an mitgedacht werden“, betonte Mobilitätslandesrat Johannes Rauch im heutigen (Montag) Pressegespräch.

Der Ausbau von Radwegen, Tempo 30 Zonen, Abstellanlagen, VMOBIL Radboxen an den Bahnhöfen und die Angebote zur Kombination des Fahrrads mit dem ÖV erleichtern den Umstieg und zeigen Wirkung: Vorarlberg ist österreichweit Spitzenreiter was den Anteil des Radverkehrs betrifft. Ca. 16 Prozent aller Wege im Stadtraum werden bereits mit dem Fahrrad zurückgelegt. Bislang noch zu wenig bedacht, jedoch entscheidend für die Nutzung des Fahrrads, ist die Infrastruktur im unmittelbaren Wohnumfeld: Die Parkierungsmöglichkeiten, die sichere Verwahrung des Rades, Lademöglichkeiten für E-Bikes, Abstellfläche für Kikis und Lastenräder usw. „Wie oft ein Fahrrad genutzt wird, ist ganz wesentlich davon abhängig, wie einfach es verfügbar ist“, betonte Landesrat Rauch: „Klar ist: Wollen wir die Radverkehrsziele erreichen, müssen die Rahmenbedingungen für Radfahrer in allen Bereichen angepasst werden.“