Fahrradparade verbindet Bludenz, Bürs und Nüziders

Zum Ende des alljährlichen Radius-Fahrradwettbewerbs lassen die e5-Gemeinden am Sonntag, 25. September ihre fleißigen Teilnehmenden hochleben.

Über die Radius-App haben seit März zahlreiche Radler*innen ihre Fahrradkilometer eingetragen und sich so zur Teilnahme am Wettbewerb qualifiziert. Nun werden sie gebührend gefeiert. Start der Parade ist am 25. September um 10:00 Uhr beim Rathaus Bludenz. Danach geht es über Bürs nach Nüziders zum großen Herbstmarkt, wo bei Speis und Trank ein gemütlicher Ausklang stattfindet. Es gibt auch wieder die Chance auf tolle Preise: Unter allen Teilnehmenden des Vorarlberger Radius 2022, welche ihre Kilometer eingetragen haben, wird pro Gemeinde ein VVV-Klimaticket unter den Anwesenden verlost.