Fahrradparade bejubelt klimaneutrale Mobiliät

Bludenz. Zum Abschluss des alljährlichen Radius-Fahrradwettbewerbs ließen die e5-Partnegemeinden, Bludenz, Nüziders und Bürs, am Sonntag ihre Radler*innen hochleben.

Über die Radius-App haben seit März zahlreiche Radler*innen ihre Fahrradkilometer eingetragen und sich so zur Teilnahme am Wettbewerb qualifiziert. Als Dankeschön für ihr Engagement luden nun die drei e5-Gemeinden zur Abschlussveranstaltung ein. Einer Fahrradparrade durch alle Gemeinden. Start war beim Rathaus Bludenz, von dort aus ging es nach Bürs und danach zum Herbstmarkt in Nüziders. Dort nahmen die rund fünzig Teilnehmende an der Auslosung des Gewinnspieles Teil und wurden gebührend verköstigt. Pro Gemeinde wurde je ein VVV-Klimaticket vergeben. Der glückliche Bludenzer Gewinner war Florian Rangl.