Fahrradfahrerin nach Kollision mit Moped schwerst verletzt

Hard - Ein 75-jährige Fahrradfahrerin musste in Hard nach einer Kollision mit einem Moped am Unfallort reanimiert werden.

Am Donnerstagabend fuhr eine 75-jährige Fahrradfahrerin in Hard auf der Landstraße ortsauswärts in Richtung Höchst. Gerade in jenem Moment, als sie von einem 16-jährigen Mopedlenker überholt wurde, wollte sie nach links abbiegen bzw. scherte nach links aus, wonach es zur seitlichen Kollision zwischen der Fahrradfahrerin und dem Modedlenker kam.