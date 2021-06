Fahrraddiebstahl aufgeklärt - Polizei sucht Radbesitzer

Die Polizei konnte zwei Jugendliche ausforschen, die vergangene Woche zwei Fahrräder entwendet hatten.

Am Sonntag, 30. Mai 2021 wurden in einer Wiese in Frastanz (Im Bradafos) zwei Fahrräder aufgefunden. An einem der beiden Fahrräder war ein augenscheinlich durchtrenntes Schloß befestigt. Mittlerweile konnten Beamte der Polizeiinspektion Frastanz zwei Jugendliche ausforschen, welche die beiden Fahrräder in der Nacht von Samstag, den 29. Mai auf Sonntag, den 30. Mai 2021 bei einem Fahrradabstellplatz beim Montforthaus in Feldkirch entwendet haben.