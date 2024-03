Fahrradbörse mit BMX-Show, Sicherheitstraining und Rikscha-Service

Bludenz. Am 16. März werden in der Fabrik Klarenbrunn in Bludenz wieder gebrauchte Räder gekauft und verkauft

Der Saisonsstart für vielfältige Themenmärkte im Städtle ist nicht nur für Bike-Fans der ideale Treffpunkt, denn hier dreht sich alles ums Rad. Spaß und Adrinalin sind im Rahmenprogramm der Fahrradbörse gleichermaßen vertreten.

Im Vorjahr gab es die Feuertaufe in der Fabrik Klarenbrunn und Natascha Arzberger, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Bludenz, erinnert sich noch gerne an die gelungene Fahrradbörse zurück. „Rund 220 Bikes der unterschiedlichsten Art – Straßen-, BMX-, Mountain-, Downhill-, Ein- und Transporträder – standen zum Verkauf parat. Den ganzen Tag schauten Interessierte vorbei, ob sie etwas Passendes finden, tauschten sich mit den Rad-Freaks des ÖAMTC Sparkasse Radclub Rätikon Bludenz aus. Viele wurden auch fündig und fuhren mit dem frisch erworbenen Stück auch gleich nach Hause.“ So wechselten rund 130 Fahrräder ihre Besitzer.

Großes Angebot

Die kommende Veranstaltung wird bei gutem Wetter ein facettenreiches Rahmenprogramm bieten, sodass ein ausgedehnter Familienausflug zum Pflichttermin wird. Alles beginnt mit dem Rad-Abgeben, was bereits ab 8 Uhr startet, Parkeinweiser erleichtern die Anfahrt und das Parken direkt hinter der Fabrik, am Werit Gelände und beim Pinoccio. So günstig wie in Bludenz kommt man sonst nirgends zu einem fahrbaren Untersatz.

Die Fahrradbörse ist auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt, bei dem man (fast) alles über das Zweirad erfährt. So stellen sich ÖAMTC, Stadt- und Bundespolizei in den Dienst der Sache und informieren über alle rechtlichen Belange von Scooter, Skateboard und Co. Das beliebte Glücksrad des Radius Aktion fehlt auch dieses Jahr nicht, kleine Aufmerksamkeiten werden als Gewinn verlost.



BMX Showeinlage und Rikscha-Service

Im Outdoor Bereich der Fabrik Klarenbrunn geht es mega-sportlich zu. Showeinlagen der erfolgreichen BMX-Fahrer aus Bludenz werden die Besucher begeistern, Tricks rund um Wheelie und Co werden gerne weitergegeben. Und manchmal dürfen es auch mehr als zwei Räder sein, wenn es heißt, ordentlich in die Pedale zu treten. Wie beispielsweise jene ehrenamtlich tätigen Piloten und Pilotinnen, die mit der Rikscha unterwegs sind. Ihr Engagement ist es, Personen, die nicht mehr selbst mit dem Rad unterwegs sein können, bei Bedarf durch Bludenz zu „kutschieren“. Immer wieder erleben die Senioren und Seniorinnen tolle Ausflüge in der näheren Umgebung und können so das Stadtleben oder die Landschaft genießen. Auch Bürgermeister Simon Tschann war bereits als Pilot tätig. Er hat dafür extra eine Einschulung erhalten. Die Rikscha-Pedaler werden zur Fahrradbörse in der Fabrik Klarenbrunn ihre Service vorstellen. Lernen Sie alles über dieses spezielle Gefährt kennen und probieren sie vielleicht auch selbst mal aus als Passagier oder auch als Fahrer. Es lohnt sich.

MBT Training für Einsteiger und Erfahrene und Schraubergeheimnisse vom Profi

Alle Bastler und DIY-Fans sollten bei Mäkis von der Radwerkstatt vorbeischauen, er hat nicht nur das Kleine 1x1 der Radeinstellung im kleinen Finger, sondern erledigt verlässlich auch kompliziertere Reparaturen. Mäki findet für jedes Problem eine Lösung, selbst wenn es sich um ein Kastenbike handelt. Überhaupt hat es ihm der Laufradbau besonders angetan, seine Patienten sind hier von Rennrädern bis Mountainbike.

Die Teilnahme von MTB-Guide Rebecca Marte wird alle Väter und Mütter beruhigen. Sie ist der Sicherheits-Coach, der ihr Wissen an begeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene weitergibt.

Sicherheit steht an oberster Stelle

Dass die spektakuläre Art, den Berg mit seinem Mountainbike zu bezwingen, auch mit Gefahren verbunden ist, bezeugt die umfangreiche Schutzausrüstung. "Helm, Protektoren und sicheres Fahrradfahren sind Grundvoraussetzungen. Und egal ob Anfänger oder Guide, wer ohne Helm auf dem Rad erwischt wird, und sei es nur auf dem Parkplatz, darf sich an ein paar Liegestützen versuchen", informiert die MTB-Unternehmerin.

Ihr Angebot richtet sich an alle Altersgruppen, besonders Spaß machen ihr spezielle Kurse für Girls, wo das vermeintlich schwache Geschlecht zeigt, dass diese Sportart gerade in unseren Breitengraden Zukunft hat.

Last but not least: die neuesten Modelle

iQ-sports bewegt Berge, zur Fahrradbörse werden die neuesten Bikes gebracht und können am Stand unter die Lupe genommen werden. So kann man – sofern das Traumrad nicht unter den Gebrauchten war – seine Suche bei den Neurädern fortsetzen. Scott steht hier am Programm.

Stefan Rauch von Pinoccio Kinderparadies Bludenz startet mit neugestalteten Verkaufsräumen an seinem Standort in der Klarenbrunnstrasse voll durch. Die Werkstatt im Untergeschoss hat nun neueste Bikes von Crussis, dem tschechischen Hersteller von e-Bikes und Scootern, der den Markt seit 2013 erobert.

Unsere Kooperationspartner bei dieser Veranstaltung sind die Fabrik Klarenbrunn, der ÖAMTC Sparkasse Radclub Rätikon Bludenz, die Stadt Bludenz mit der Abteilung Umwelt und Mobilität, sowie alle genannten Aussteller.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, jedoch die Outdoor Ausstellungsangebote werden bei Schlechtwetter abgesagt.