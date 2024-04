Fahrradbörse Mellau ein toller Erfolg

Am Samstag, den 13. April 2024 lud der Kameradschaftsbund Mellau in Zusammenarbeit mit witus zur zweiten Auflage der Fahrradbörse ein.

Bereits in den frühen Morgenstunden fanden sich zahlreiche Besucher ein, um zwischen 08:00 und 09:00 Uhr ihre Fahrräder zum Verkauf anzubieten. Rund 80 Räder aller Art – von Laufrädern bis hin zu modernen E-Bikes– wurden abgegeben und fanden zwischen 09:00 und 12:00 Uhr neue Besitzer.

Am Marktstand von Hans von Sport Broger gab es zudem alles, was das Radlerherz begehrt – von Trinkflaschen und Getränkehaltern bis zu Beleuchtung und Schlössern. Beide Sportgeschäfte präsentierten auch eine Auswahl an Rädern, die vor Ort getestet und erworben werden konnten.