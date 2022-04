Fahrradbörse Bludenz

Zum Start der Zweirad-Saison lädt Bludenz am Samstag, 09. April, von 10.00 bis 15.00 Uhr, zur Fahrradbörse.

Neben gebrauchten Rädern finden dabei am Remise Vorplatz auch aktuelle Modelle der Saison neue Besitzer*innen.

Bei der Fahrradbörse haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Gebrauchträder sowohl zu kaufen als auch zu verkaufen. Gebrauchte Räder aller Art werden dazu am Remise Vorplatz am Samstag, 09. April, ab 08.00 Uhr angenommen. Die Besitzer können den Preis dabei selbst festlegen, anschließend – von 10.00 bis 15.00 Uhr – organisiert der ÖAMTC Radfahrclub Rätikon den Verkauf. Die Fahrradbörse findet bei schlechter Witterung in der Rathaus-Tiefgarage statt.