Fahrradbasar fand großes Interesse

30 Fahrräder standen zur Wahl und viele Zweiräder wechselten den Besitzer

Organisiert wurde der Fahrradbasar heuer vom Ausschuss für Jugend und Freizeit der Marktgemeinde. Obfrau Andrea Gabriel bedankte sich bei allen Mithelfern und natürlich bei den vielen Marktbesuchern. Heuer fand der Basar nicht wie zuletzt an der Volksschule, dem jetzigen Bildungszentrum, sondern vor dem Jugendhaus K9 statt, das in der Energiefabrik an der Samina in der Oberen Lände die Jugendlichen begrüßt. Zu den zahlreichen Teilnehmern und Gästen zählten Vizebürgermeisterin Michaela Gort, Jugendhausleiter Fatih Kati sowie Markus Pedot, Martin Loretz, Martin Gstach und Vesi Markovic. HE