Fahrrad-Sternfahrt nach Rankweil steht bevor

Die heurige Fahrradsaison wird am Samstag, 15. April, mit einer Regio-Sternfahrt von den Vorderland-Gemeinden und der Stadt Feldkirch aus nach Rankweil eröffnet. Am Zielort wartet ein buntes Programm rund um das Fahrradjahr 2023 auf alle Pedalritter und solche, die es noch werden wollen.

Alles rund ums Rad

An diesem Nachmittag wird der Marktplatz Rankweil zur Drehscheibe für alles rund ums Radfahren: Am Stand von „Sicheres Vorarlberg“ stehen E-Bikes zum Testen bereit, bei der Fahrradwaschanlage von „Integra“ gibt es zwischen 15:00 und 17:00 Uhr eine gratis Fahrradreinigung, beim Stand von „Fairvelo und Vorradeln“ laden Leihlasten- und Falträder zum Ausprobieren ein und beim Stand vom „Naflahus“ werden kleine Macken an Fahrrädern kostenlos repariert. Und beim Regio-Stand gibt es Infos zum neuen Regio Fahrradtrolley sowie zu Förderungen für Trolleys und Anhänger. Abgerundet wird das Programm rund ums Radeln durch Informationen am Stand der Klima- und Energiemodellregion (KEM) sowie beim Infostand über den „Radius 2023“.