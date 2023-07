Fahrrad-Käferle eroberten Dornbirn

Der RV Dornbirn war bei der Tour of Austria mit dabei.

Dornbirn. Beim packenden Straßenrennen des Restarts der „Tour of Austria“ in Dornbirn war kürzlich auch der RV Dornbirn vertreten. Genauer gesagt, mit einer ganz besonderen Fraktion an Radsportlern: 250 Kinder gingen beim sogenannten Käferle-Cup an den Start und verzauberten die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, die dicht gedrängt den Straßenrand säumten.