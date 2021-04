Fahrrad flicken mit dem Papa

Am 16. April 2021 bietet sich für Väter und ihre Kinder die ideale Möglichkeit, ihre Fahrräder wieder fit für den Sommer zu machen. Wie flickt man einen Reifen? Wie wechselt man eine Fahrradkette?

Was muss man alles beachten, wenn man das Rad nach längerer Zeit wieder nutzt? Wir helfen euch dabei, eure Fahrräder wieder auf Vordermann zu bringen!

Alle Teilnehmer erhalten per Mail Anleitungsvideos für die einzelnen Schritte. Gemeinsam haben Väter und Kinder dann am Wochenende Zeit, ihre Fahrräder fit für den Sommer zu machen.

Darüber hinaus bieten wir Vätern und Kindern an, dass sie vorab am Freitag, dem 16. April 2021 zwischen 16 und 18 Uhr Fahrradflickzeug an folgenden Standpunkten abholen: