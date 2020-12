Fahrplanwechsel beim Stadtbus: Was bleibt, was kommt, was geht

Bald ist es wieder soweit: Der Fahrplanwechsel steht vor der Tür. Mit 13. Dezember werden in Europa die Bus- und Bahnfahrpläne angepasst.

Eine Verbesserung wird die Fahrplanstabilisierung der Ringlinien 1 und 2 sowie der Linie 4 sein. Es wird an Schultagen zur Hauptverkehrszeit am Nachmittag ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt. Mit dieser Maßnahme sollen Verspätungen ausgeglichen werden, um Fahrgäste pünktlich an ihr Ziel zu bringen. Zeitig vor dem Fahrplanwechsel gibt es wieder einen Flyer mit sämtlichen Fahrplanänderungen für Stadtbus Feldkirch, Landbus Oberes Rheintal und LIEMobil. Dieser wird in allen Bussen und im Mobilpunkt erhältlich sein.