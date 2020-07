Fahrerflucht von E-Bikerin - Zeugenaufruf der Polizei

In Dornbirn hat eine unbekannte E-Bikerin eine Gruppe Rennradfahrer so geschnitten, dass zwei Radfahrer stürzten und ein 79-Jähriger schwer verletzt wurde.

Am Samstag, den 04.07.2020, gegen 13:20 Uhr fuhr eine sechsköpfige Rennradgruppe auf der L190 in Dornbirn auf dem dortigen Radfahrstreifen in Richtung Hohenems. Zur selben Zeit fuhr eine bislang unbekannte E-Bikefahrerin von der Gemeindestraße Welloch kommend nach rechts in die L190 ein. Dabei fuhr sie ohne anzuhalten unmittelbar vor den Rennradfahrern auf den Radfahrstreifen ein. Die Rennradgruppe wurde dadurch zu einem Bremsmanöver genötigt.