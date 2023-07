Fahrerflucht nach Unfall: Zwei Verletzte

Am Mittwoch kam es in Hohenems zu einem Unfall - die Polizei sucht nach einem der Unfallbeteiligten.

Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr fuhr eine 16-jährige Moped-Lenkerin auf der L190/Radetzkystraße von Hohenems in Richtung Dornbirn. Am Sozius des Mopeds saß eine weitere Person. Auf Höhe des Geschäftes M-Preis, an der Kreuzung Hellbrunnenstraße, bog ein bislang unbekannter Lenker eines weiß/orangen Kleintransporters auf die Radezkystraße in Richtung Dornbirn ein. Um eine Kollision mit dem einfahrenden Fahrzeug zu verhindern, leitete die Moped-Lenkerin eine Vollbremsung ein, wodurch sie mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geriet und folglich zu Sturz kam. Durch den Sturz wurden sowohl die Lenkerin, als auch die Beifahrerin leicht verletzt. Am Moped selbst entstand Sachschaden.