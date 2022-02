Fahrerflucht nach Unfall in Koblach

Eine 24-Jährige wurde bei ein Unfall in Koblach verletzt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Donnerstag gegen 5.55 Uhr allein in Koblach auf der Koblacherstraße (L 55) in Richtung Meiningen. Auf Höhe Km 8,2 kam ihr ein Pkw entgegen, welcher immer mehr auf die Gegenfahrbahn kam. In der Folge streiften sich beide Fahrzeuge an den Außenspiegeln. Ein Teil des Außenspiegels beschädigte die Seitenscheibe der Fahrertüre beim Pkw der 24-Jährigen, wodurch die Frau von Glassplittern im Gesichtsbereich verletzt wurde.