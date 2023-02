Fahrerflucht nach Skiunfall am Sonnenkopf

Eine 62-Jährige wurde bei einem Skiunfall am Sonnenkopf verletzt.

Eine 62-jährige Skifahrerin fuhr am Montag gegen 13.30 Uhr im Skigebiet Sonnenkopf auf der blauen Piste Nr 5 "Muri Standard" ab. Während der Abfahrt fuhr ihr ein unbekannter Skifahrer über die hinteren Skienden, worauf die Wintersportlerin auf der Piste zu Sturz kam und sich dabei am Oberschenkel unbestimmten Grades verletzte. Die Verunfallte wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und mit dem RTW in das LKH Bludenz überstellt.