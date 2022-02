Fahrerflucht in Dornbirn - Teenager angefahren

Am Samstagabend hat ein unbekannter Pkw-Lenker in Dornbirn zwei Teenager, die auf einem Moped unterwegs waren, gestreift.

Am Samstag, den 12.2.2022, gegen 21.15 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped, auf dem er ein 13-jähriges Mädchen mitführte, auf der Stadtstraße in Dornbirn in Richtung Hohenems. Auf Höhe der Einfahrt zum Markplatz wurde das Moped von einem linksabbiegenden Pkw gestreift und die beiden stürzten auf die Straße.