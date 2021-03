FAHR bewusst RAD

Fahrradfahren bietet sowohl die Möglichkeit einer kostengünstigen, umweltschonenden als auch einer gesundheitsfördernden Mobilität.

Nicht verwunderlich also, dass sich immer mehr Menschen auf diese Weise fortbewegen, sei es mit reiner Muskelkraft oder unterstützt mittels E-Bike. Dementsprechend steigen aber auch die Unfallzahlen stark an. So gab es in den letzten 8 Jahren durchschnittlich 121 Schwerverletzte und 4 Todesopfer pro Jahr allein in Vorarlberg nach Fahrradunfällen im Straßenverkehr zu beklagen. Besonders betroffene Gruppen waren hier SeniorInnen sowie E-Bike-FahrerInnen.