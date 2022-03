Fahnenweihefest mit Segnung und Übergabe der neuen Fahne an den MV Lochau

Lochau. „Ich übernehme die Fahne und halte sie fest, auf dass keiner von uns die Fahne verlässt“, so traditionsgemäß das alte Gelöbnis des Fähnrichs bei der feierlichen Segnung der neu restaurierten Vereinsfahne des Musikvereines Lochau aus dem Jahre 1950.

Auftakt zu einem schönen Fest in würdigem Rahmen war die kirchliche Segnung der neuen Fahne durch Pfarrvikar Alois Erhart bei der Sonntagsmesse, samt Anheftung der Fahnenschleife durch die Fahnenpatin Silvia Ziehaus, der Übernahme durch den Fähnrich Manuel Rührnschopf mit dem Treueschwur sowie der Übergabe der Fahne an die Musikantinnen und Musikanten des Musikvereines Lochau mit Ehrenvorstand Wolfram Baldauf und Kapellmeister Harald Schele.

„Eine Fahnensegnung, im Volksmund auch Fahnenweihe genannt, ist im Vereinsgeschehen immer ein ganz besonderer Höhepunkt. So fand im 145-jährigen Bestehen des Musikvereines Lochau eine solch bedeutende Veranstaltung erst zwei Mal statt, und zwar im Rahmen der großen Musikfeste in den Jahren 1892 und 1950. Und es freut mich, dass wir dieses historische Ereignis im Jahr 2022, „Corona-bedingt“ allerdings in einem etwas kleineren Rahmen, zusammen mit vielen Gästen feiern können“, so Wolfram Baldauf bei seiner Festansprache in der Pfarrkirche.