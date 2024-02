Fado und Jazz am Dornbirner Spielboden

Der Spielboden lädt diese Woche zu zwei besonderen Konzertabenden.

Dornbirn. Am Donnerstag, 8. Februar steht der Dornbirner Spielboden ganz im Zeichen des Fado. Bereits zum 12. Mal gibt es die Nacht des Fado, heuer mit dem Carlos Leitao & Ensemble presenting Silvana Peres. Carlos Leitao, singt, schreibt, komponiert und spielt klassische Gitarre. Der ehemalige Journalist im Fachgebiet Auto und Motorsport gewann bereits im zarten Alter von zehn Jahren die prestigeträchtige „Grande Noite do Fado” im Lissabonner Coliseu dos Recreios in der Jugend-Kategorie. Über die Jahre arbeitete er neben seinem Beruf als Journalist zuerst mit unzähligen Legenden wie Cristina Branco, Lenita Gentil, Custodio Castelo und Stars wie Cuca Roseta, Julio Resende oder Mariza, bevor er 2010 den Schritt in die musikalische Selbständigkeit wagte und seine Solo-Karriere startete. Der weibliche Gast, den Leitao am Donnerstag dem Publikum vorstellen wird, ist die Fadista Silvana Peres. Die Tänzerin und Dressur-Reiterin, beschloss 2008 sich voll und ganz dem Fado zu widmen und begann ihre Reise an Engagements durch verschiedene Fado-Häuser Lissabons die sie 2022 schließlich in den „Olymp” der Szene, den „Clube de Fado” führte. 2017 veröffentlichte sie ihre erste CD „Fado no Pe”, das vom Blitz Magazine als eines der zehn besten Weltmusik-Alben des Jahres ausgezeichnet wurde.