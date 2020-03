Facts zu Migration und Sprache: Das sind die neuen Zahlen!

Sprache, Bildung, ­Integration: WANN & WO liegen aktuelle ­Zahlen aus dem Schuljahr 2018/19 zu Schülern mit nicht-deutscher Erstsprache in Vorarlberger Schulen vor.

Neue Spitzenwerte, aber auch Rückgänge

Für einen gültigen Vergleich ziehen wir die Zahlen für die Vorarlberger Volksschulen im Schuljahr 2018/19 heran (WANN & WO veröffentlichte am 2. Februar die Statistik zum Schuljahr 2017/18). Wie aus den Daten ersichtlich ist, stieg in einigen Schulen der Anteil der SchülerInnen mit nicht-deutscher Umgangssprache an, in anderen wiederum sind die Zahlen gegenüber 2017/2018 gesunken. Einige Beispiele: In der VS Bregenz-Rieden stieg der Anteil von 74 auf 75,69 Prozent an, in der VS Feldkirch-Levis (Stadt) wurde im vergangenen Schuljahr ein Anstieg von 73 auf 75,89 verzeichnet. In der VS Bregenz-Schendlingen sank der Anteil von Schülern mit nicht-deutscher Erstsprache von 68 auf 63,61 Prozent, in der VS Bludesch wurde ein Rückgang auf 51,30 Prozent registriert (2017/18: 54 Prozent).