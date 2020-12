Fachkundige Begleitung für junge Sporttalente

Julia Bakker ist seit diesem Schuljahr als Sportkoordinatorin im Olympiazentrum tätig.

Dornbirn. Seit September 2020 gibt es ein neues Gesicht im Olympiazentrum Vorarlberg. Julia Bakker hat die Position der Sportkoordinatorin für das Nachwuchskompetenzzentrum Sportgymnasium Dornbirn übernommen. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Lena Schwarz – sie leitet die neu geschaffene Stelle für die sportwissenschaftliche Diagnostik.

Turbulenter Start gut gemeistert

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen und Regelungen stand die 26-jährige Sportwissenschaftlerin in den vergangenen Monaten vor etlichen Herausforderungen: „Wir haben mehr als nur ein Mal umgeplant und uns neu organisiert, um den Jugendlichen weiterhin die bestmöglichen Trainingsbedingungen zu ermöglichen.“ Absprachen mit Trainern und Verbänden, sowie mit dem Ministerium standen auf der Tagesordnung und gehör(t)en genauso wie die Trainingsplanung zum praktischen Arbeiten mit dazu. „Die letzten Wochen haben viel organisatorisches Durchhaltevermögen verlangt und mir auf jeden Fall gezeigt, dass es sich lohnt immer einen Plan B in der Tasche zu haben, um flexibel reagieren zu können“, erklärt sie. Und ergänzt: „Momentan haben wir alles ganz gut im Griff und die Jugendlichen können dank der Spitzensport-Regelung trainieren und schätzen die Möglichkeit ihre Leidenschaft ausüben zu können“, zeigt sie sich zuversichtlich.

Ideale Besetzung

Julia Bakker stammt aus Konstanz, hat in Freiburg und an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sportwissenschaft studiert und mit dem Master abgeschlossen. In ihrer Ausbildung gab es zudem auch sporttherapeutische Bestandteile. Durch ihre eigenen Erfahrungen im Leistungssport als 400-Meter-Läuferin hat sie ein Gefühl für die Kombination von Leistungssport und Schule.

Zum Jahresanfang 2017 wurde die Spitzensportstruktur im o3-Zweig des Sportgymnasiums durch eine trainingswissenschaftliche Rolle ergänzt. Die Position wird maßgeblich aus Fördermitteln des Sportministeriums finanziert. Die wesentliche Aufgabengebiete, die Julia nun übernommen hat umfassen die Zusammenstellung und Durchführung von Sportmotorik-Testbatterien, Planung und Durchführung von aus sportmedizinischen Untersuchungen und Testbatterien abgeleitetem Basis- und Defizittraining, Unterstützung an der Schnittstelle Schule – Spitzensport mit dem Ziel, eine Optimierung der individuellen Belastungssteuerung zu erreichen und Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentationstätigkeit in Bezug auf Wettkampf- und Trainingsleistungen. In dieser Funktion unterstützt Julia die sportartspezifisch für die Athletinnen und Athleten verantwortlichen Landes- und Verbandstrainer, was naturgemäß eine enge Abstimmung erfordert und eine strukturierte, zielgerichtete Trainings- und Wettkampfplanung fördert.