„Facelifting“ für Gemeindehaus

Auch der Rechnungsabschluss beschloss Bürserberger Gemeindevertretung einstimmig

24 Jahre ist das Gemeindezentrum Bürserberg zwischenzeitlich, nun sind erste Sanierungsarbeiten notwendig. „Wir müssen die komplette Außenhaut in Angriff nehmen, quasi ein Facelifting“, erläutert Bürgermeister Fridolin Plaickner, dass Sanierungsarbeiten nach dieser Zeit fällig werden. „Man hat bislang kaum in diesen Bereich investiert.“ Konkret beschloss die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung Baumeisterarbeiten für einen Schlauchturm, Verputz- und Spenglerarbeiten, zudem wird die bestehende Außenbeleuchtung durch eine indirekte Beleuchtung ersetzt. Geplant sind auch neue Außentüren sowie Anschlagkästen angedacht. Kostenpunkt: Rund 140.000 Euro gesamt, ein entsprechender Nachtragsvoranschlag wurde von den Gemeindemandataren grundsätzlich befürwortet. „Ziel ist es, die Arbeiten noch im Herbst dieses Jahres abzuschließen“, erläutert Bürgermeister Plaickner. Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde der Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 mit Gesamteinnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,34 Millionen Euro.