Facebook vermutet Missbrauchs-Inhalt auf GAK-Seite

Sucht man aktuell auf Facebook nach der offiziellen Seite des österreichischen Fußballklubs GAK (Grazer Athletiksport Klub 1902) bekommt man kein Suchergebnis, sondern die Meldung, dass die Suchanfrage mit sexuellem Missbrauch zu tun haben könnte.

Suchanfrage nach GAK führt zu Warnung

Interessantes Detail: sucht man an selber Stelle nach "Grazer AK" entspricht das Suchergebnis dem, was man zurecht erwarten darf, nämlich der offiziellen Seite des GAK und diverser Fanseiten rund um den Fußballklub.

Wieso ausgerechnet die GAK-Seite?

Im englischsprachigen "Urban Dictionary" finden sich zahlreiche Einträge für "GAK". Demnach kann "GAK im Englischen ein Slang-Ausdruck für mehrere unterschiedliche, aber potenziell problematische Begriffe oder Handlungen stehen. So kann "gak" etwa für die Droge Methamphetamin, "to gak" für "jemanden zu exekutieren" oder "that's so gak", je nach Kontext, für schwul oder großartig, toll etc stehen.